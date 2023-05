Collo e polsi gonfi per la violenza, dall'incubo del terrore alla nuova vita

"Ero terrorizzata e mi sembrava di non avere nessuno a cui rivolgermi". Parole dirette, sincere. Sono quelle che Alina - nome di fantasia - ha affidato a una mail per ringraziare chi le ha teso una mano in un momento di difficoltà e l'ha salvata da una situazione di maltrattamenti tra le mura domestiche per mano di un compagno violento.

L'episodio risale alla scorsa settimana e sui fatti è stato mantenuto il massimo riserbo, specificano dal comando di polizia locale di piazzale Umberto I, proprio per non compromettere il trasferimento della donna all'estero, nel suo paese d'origine in seguito alla denuncia. "Lei e la sua squadra di agenti avete fatto il massimo per la mia sicurezza e mi avete aiutato a trovare la forza di uscire da una relazione violenta" si legge nella lettera indirizzata al comandante Giovanni Dongiovanni e alla sua équipe.

"La vostra pronta risposta alle mie richieste di aiuto, la professionalità e l'empatia che avete dimostrato durante il mio calvario sono state notevoli. Non avrei mai immaginato di trovare il coraggio di lasciare il mio partner violento, ma con la vostra guida e il vostro sostegno mi sono sentita abbastanza forte e sicura da compiere questo difficile passo. Il livello di cura e attenzione che mi avete fornito è stato davvero eccezionale. L'attenzione ai dettagli e la dedizione del team per garantire la mia sicurezza sono state notevoli. (Sia che si trattasse di qualcosa di semplice come offrirmi acqua e caffè, sia che si trattasse di qualcosa di serio come il mio collo e il mio polso gonfi, o che si trattasse di qualcosa di ancora più serio come informarmi che mio marito aveva il controllo del mio telefono). Vi siete assicurati che fossero prese tutte le misure necessarie per proteggermi e mi avete dato le risorse di cui avevo bisogno per iniziare una nuova vita".

"Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per tutto quello che avete fatto per me. Spero che sappiate che le vostre azioni hanno fatto una profonda differenza nella mia vita e che non dimenticherò mai la vostra gentilezza e il vostro sostegno" conclude.