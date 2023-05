A Seveso incendiata la colonia felina

Un atto vandalico incendiario contro la colonia felina di Seveso. A darne notizia è stato il sindaco, Alessia Borroni che ha anche annunciato che sporgerà denuncia per l'episodio. "Questa mattina le casette della colonia dei gatti che vive in via Eritrea sono state incendiate e tutto è stato distrutto. Faró querela verso ignoti perchè ricordo che le colonie dei gatti l'art1. della legge quadro 281/91 stabilisce che Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente" ha scritto in un intervento pubblico sui social.



"Trovo questo fatto di una gravità inaccettabile e ripugnabile; dimostrazione di mancanza di rispetto nei confronti non solo degli animali, ma degli indifesi che potrebbero essere anche bambini o anziani. Penso anche a tutto l’impegno e la passione delle gattare e dei gattari che con sacrificio personale ed economico accudiscono con amore le colonie di tutta Seveso".

La colonia verrà ricostruita e in città arriveranno altre casette. "Non ci faremo intimorire da chi non rispetta gli animali. Faccio appello a chi volesse dare un aiuto alla ricostruzione delle casette per il ricovero dei mici" ha concluso il primo cittadino.