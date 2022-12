Abbatte la sbarra del passaggio a livello: caccia al colpevole

È caccia alla persona che ha abbattuto la sbarra del passaggio a livello alla stazione di Bovisio Masciago. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì 30 novembre. Erano circa le 22 quando i carabinieri della compagnia di Desio, in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa, si sono recati alla stazione di Bovisio Masciago. Qualcuno aveva abbattuto la sbarra del passaggio a livello. I militari, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, stanno cercando di risalire all'autore del fatto.

Il prezioso intervento dei militari ha permesso di evitare ritardi sulla circolazione ferroviaria. Come era successo la mattina precedente quando i carabinieri erano intervenuti per mettere in sicurezza la circolazione ferroviaria in seguito a un guasto che era avvenuto al sistema di apertura e chiusura delle sbarre in diverse stazioni della Brianza.