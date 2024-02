“Vengo da te”, fermato vicino a casa della ex con un kit di 6 coltelli e una spada di un metro

Sei coltelli e una katana - una spada giapponese - in auto. Un ragazzo di vent’anni è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso poco distante dalla casa della ragazza con cui aveva avuto una breve relazione con i coltelli al seguito. L’episodio risale alla giornata di domenica 28 gennaio quando il ventenne, residente in provincia di Varese, cittadino di origine cinese, aveva provato a contattare la ragazza minacciando di raggiungerla a casa perché non si sarebbe rassegnato alla fine della loro relazione.

A fermarlo prima che potesse raggiungere la casa della ragazza è stata una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Cesano Maderno che hanno trovato a bordo del veicolo sei coltelli professionali da cucina di grosse dimensioni e una spada giapponese in acciaio lunga un metro. Perchè “trasportate senza giustificato motivo”, specificano dal comando provincia dei carabinieri di Monza e Brianza, “sono state immediatamente sottoposte a sequestro”.