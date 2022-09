In auto con l'amica 14enne: ha un coltello e droga

In auto, con una ragazza di 14 anni, con la droga e un coltello. Un giovane di 18 anni nella serata di lunedì 19 settembre è stato denunciato dai carabinieri perchè trovato in possesso dell'arma bianca durante un controllo. Il posto di blocco era stato allestito nell'ambito di una attività di prevenzione contro l'uso di stupefacenti alla guida, tra Seregno e Giussano. E a Seregno, in zona Santa Valeria, è stata fermata la vettura del giovane.

I carabinieri hanno perquisito il 18enne che è stato trovato in possesso di due dosi di hahsish e per questo segnalato come assuntore di droga e poi i militari hanno trovato il coltello, della lunghezza di 20 centimetri. E per il giovane è scattata anche una denuncia.

Sempre a Seregno, nella zona del quartiere Sant’Ambrogio-Crocione, i carabinieri hanno poi fermato una Golf con a bordo due giovani di 20 e 29 anni trovati in possesso alcune dosi di hashish per uso personale. Anche loro sono stati segnalati all’autorità amministrativa e al 29enne, conducente dell’autovettura, è stata anche ritirata la patente di guida. A Giussano e Briosc nei guai sono finiti un operaio 35enne di Cabiate con al seguito una dose di cocaina mentre era alla guida Bmw X1 e un operaio 36enne di Veduggio. Anche lui aveva con sé della cocaina in auto.