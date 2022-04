Ubriaco si aggira al parco con un coltello tra i ragazzini

Erano seduti sulle staccionate dello skate park, a Seregno, per trascorrere una serata in compagnia quando hanno visto avvicinarsi un uomo che sembrava ubriaco e pronunciava frasi incomprensibili, con un coltello in mano. E così i ragazzini hanno chiesto aiuto e hanno chiamato i carabinieri.

Giovedì sera intorno alle 22 in via Pietro Nenni sono subito arrivate due pattuglie del Radiomobile di Seregno in seguito alla segnalazione al 112. I militari hanno individuato l’uomo - un 42enne hondurégno - che però, anche dopo la perquisizione, è risultato non avere alcuna arma con sé e ai carabinieri ha detto di non avere alcuna lama ma di aver preso in mano un ramoscello appena raccolto nell'area verde. Ha provato anche a giustificarsi dicendo che il suo fare aggressivo era legato al fatto che stesse litigando al telefono con la sua compagna.

Diversa la versione raccontata dai ragazzi, come ricostruiscono dal comando provinciale dei carabinieri. E poco dopo, tra l'erba e i cespugli, è stato rinvenuto anche il coltello. E il 42enne, residente a Garbagnate Monastero, nel Lecchese, incensurato, non ha potuto far altro che ammettere che fosse suo (per poi ritrattare subito dopo). Per lui è scattata una denuncia per porto di armi e oggetti atti ad offendere (art. 4 l. 110/1975).