Hanno notato quel ragazzo forse un po’ troppo agitato in strada e hanno segnalato la situazione alla polizia locale che è subito intervenuta con una pattuglia. E un ragazzo di 23 anni, cittadino italiano, è stato denunciato per porto abusivo di arma perché sorpreso con un coltello con una lama di 23 centimetri sotto la giacca. E’ successo nella giornata di giovedì 1 febbraio, in via Volta (intersezione via Cottolengo).

Una volta sul posto gli agenti hanno rintracciato l’uomo e hanno notato che sotto il giubbotto nascondeva appunto un coltello. Il 23enne, in forte stato di agitazione, è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Vimercate dove è stato avviato l’iter di cure psichiatriche. Per il ragazzo è scattata una denuncia.

“Ringrazio gli agenti di Polizia Locale per questo intervento di sicurezza urbana e per aver eseguito l’intera operazione prestando attenzione all’incolumità del giovane e delle persone del posto – afferma Pasquale De Sena, assessore alla Sicurezza – Aver dotato i nostri agenti di attrezzature idonee a garantire la loro stessa sicurezza, si è rivelato un elemento decisivo per fare in modo che potessero agire con tempestività scongiurando ogni pericolo per la collettività”.