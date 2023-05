Come non finire nella rete delle frodi informatiche

Sarà capitato a tutti di riceve le email di banche, assicurazioni, enti istituzionali, ma anche forze dell’ordine che - all’apparenza veritiere - ci invitano a fornire dati personali e sensibili. Si tratta di tecniche di phishing informatico, sono sempre in evoluzione e si fanno via via più raffinate. Veri e propri truffatori della rete che riescono a ingannare migliaia di persone che rispondono alle richieste e pensando di inviare codici personali alla banca, all’assicurazione, al comune si ritrovano con il conto corrente prosciugato. Proprio come è successo negli ultimi anni alle vittime di una brianzola di 31 anni che era riuscita a mettere a segno tantissime frodi, accedendo così ai dati bancari di incauti “navigatori” della rete e acquistando (gratis per lei) persino viaggi. I carabinieri l'hanno arrestata.

L’Arma invita i cittadini a prestare massima attenzione e a consultare la pagina Internet dei carabinieri dedicata appunto al tema delle frodi informatiche e quella del garante per la protezione dei dati personali. Ma non solo. Ecco alcuni consigli utili per non cadere nella rete: non comunicare mai dati, codici di accesso e password personali; non rispondere mai direttamente all’email ricevuta eseguire ogni operazione direttamente dalla pagina ufficiale della banca; controllare se la grafica è sgranata (i truffatori spesso utilizzano grafiche con loghi di scarsa qualità); controllare se ci sono errori di ortografia; controllare l’indirizzo dell’email ricevuta se presenta errori o anomalie (per esempio un indirizzo pubblico quale gmail.com anziché quello del sito della tua banca); non cliccare mai sui link (spesso possono contenere un url nascosto); per raggiungere il sito della banca digita l'Url direttamente nella barra dell'indirizzo del browser o raggiungilo attraverso i "preferiti" o i "segnalibri" della rubrica; non aprire né scaricare gli allegati, anche se si trattano di file word apparentemente innocui (all’interno possono contenere delle macro nascoste); controllare con frequenza i movimenti del conto corrente e delle carte di credito o bancomat.

In caso di minimo dubbio, contattare telefonicamente chi dice di avervi inviato quella email prendendo il numero direttamente dalla pagina ufficiale dell’istituto di credito.

Infine, prestare attenzione a ogni forma di condizionamento psicologico. Il phishing è infatti una forma di ingegneria sociale dove i truffatori hanno lo scopo di ottenere informazioni personali tramite l’inganno e per questo cercano di mettere sotto pressione la vittima prospettando situazioni urgenti, emergenziali o prospettando gravi conseguenze (per esempio la denuncia all’autorità giudiziaria, la perdita di denaro, la rivalsa giudiziaria…).