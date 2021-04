"Salviamo il quartiere dal degrado": nasce il Comitato cittadini liberi San Fruttuoso Triante

Poche settimane fa erano nati come semplice gruppo di cittadini sensibili alle problematiche del quartiere. Nella settimana di Pasqua hanno organizzato una raccolta di generi alimentari e vestiti per le famiglie bisognose del quartiere, e una colletta per aiutare il giostraio del rione a riaprire l’attività. Adesso il gruppo è diventato ufficialmente un Comitato: il 31 marzo, con atto notarile, è nato il Comitato cittadini liberi San Fruttuoso Triante fondato da Filippo Stilo, Marcella Crivelli, Niccolò Bandini, Roberto Marotta e Giuseppe Natale.

"Da decenni nel quartiere ci sono zone degradate e abbandonate"

Il gruppo che crede fortemente nel rilancio del quartiere. “A San Fruttuoso ci sono zone degradate – spiega il Comitato a MonzaToday –. È dal 1963 che in via della Taccona c’è un capannone dismesso. In quel capannone, proprio davanti al Castello, i residenti ci segnalano rifiuti abbandonati, bivacchi notturni, e lungo la strada spaccio e prostituzione. È un degrado che qualcuno vorrebbe mantenere così”. Il Comitato entra a gamba tesa nella bagarre scoppiata nel quartiere in merito al progetto del Comune di Monza di realizzare – proprio davanti al Castello – una palestra polifunzionale destinata alle associazioni sportive del rione, e di realizzare un nuovo centro civico. Già nelle passate settimane alcuni cittadini avevano manifestato chiedendo che quell’area verde non venisse cementata e la palestra realizzata utilizzando altri spazi dismessi all’interno del quartiere.

"Non ci sono strutture adeguate alla riqualificazione"

“Oggi San Fruttuoso è ben diversa da quella degli anni Sessanta – spiegano -. Ci sono pochi servizi e tante aree degradate. Ha anche una buona edilizia, buoni spazi verdi, e il maggior numero di spazi agricoli che esiste in tutti i quartieri di Monza. Realizzare un nuovo centro civico, una palestra che verrà utilizzata da centinaia di giovani atleti del quartiere dovrebbe essere l’obiettivo di coloro che amano il quartiere e che vogliono vederlo rinascere”. Un obiettivo che il neonato Comitato sostiene. Di ricavare le strutture da aree dismesse è impossibile. “Gli spazi pubblici già esistenti a San Fruttuoso sono modesti, vecchi e poco utilizzabili – concludono -. Impossibile realizzare una palestra polifunzionale sotto il telone che copre il vecchio bocciodromo di via Iseo: la struttura è priva di spogliatoi e di altre strutture indispensabili. Altrettanto impossibile realizzare una sala riunioni nella chiesetta sconsacrata del centro sociale di via Tazzoli: il locale è piccolo e privo di uscite di sicurezza che sono indispensabili”.