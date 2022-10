Il comitato dice no ai tre grattacieli nel quartiere

Stop al progetto per la realizzazione dei tre grattacieli a San Fruttuoso. A chiederlo è il Comitato San Fruttuoso Bene Comune. Il progetto prevede la realizzazione delle tre torri nell'area di via Ticino.

"Abbiamo saputo che la proprietà di quell'area avrebbe sollecitato il comune di Monza ad avviare l'iter attuativo del piano ad oggi fermo in fase istruttoria - si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comitato San Fruttuoso per il Bene Comune -.L’area ha anche rilevanza ambientale, essendo non edificata da secoli, 'libera', con verde spontaneo e in parte storico, con visuale prospettica sulle montagne più vicine".

Per quell'area il Comitato ha un piano tutt'altro che residenziale: trasformarla in un parco di quartiere, inserendola nel complesso del PLIS del Parco GruBria, dotandola di strutture per giochi, percorso vita, area cani libera. "Vogliamo rendere l’area fruibile dalla cittadinanza pur mantenendo la sua naturalità, in una zona lasciata attualmente alla marginalità e che invece potrebbe essere valorizzata ridando quel respiro di spazio e di veduta intorno alla Villa Torneamento come era nel passato, ricostituendo quel legame, eliminando gli errori del passato (come l’edificazione di una fabbrica a lato della Villa e di due capannoni industriali quasi di fronte)", aggiunge il Comitato nella nota ufficiale.

Secondo il gruppo sarebbero ormai scaduti anche i tempi tecnici per la realizzazione del progetto iniziale che prevede, appunto, la creazione di tre grattacieli. "Riteniamo che il documento di piano del PGT sia scaduto nel maggio del 2022 e che pertanto quell’area (AT 05) sia ora da considerarsi nei fatti inedificabile - precisano -. Chiediamo quindi che, così come scritto nel programma elettorale del sindaco Paolo Pilotto, venga celermente avviata le variante generale al PGT a 'consumo di suolo negativo'".

Il comitato chiede al primo cittadino che, prima di avviare la trattativa con la proprietà dell'area si confronti con la cittadinanza e con il quartiere. "Riteniamo questo percorso di confronto indispensabile in un momento come quello attuale in cui devono essere prese delle decisioni importanti di adattamento climatico che escludono il consumo di suolo libero, risorsa scarsa, la creazione di isole di calore, l’aggravio di mobilità, una urbanizzazione non necessaria, e in positivo il recupero di spazi liberi fruibili nella città", conclude il Comitato San Fruttuoso per il Bene Comune.