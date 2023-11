La questura di Monza commemora i caduti della polizia di Stato

Nella giornata di giovedì 2 novembre 2023, le donne e gli uomini della questura di Monza e della Brianza in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti hanno ricordato i Caduti della Polizia di Stato.

Nella mattinata il questore Marco Odorisio alla presenza dei funzionari della questura, ha deposto una corona d’alloro presso la stele commemorativa dei Caduti della Polizia di Stato, posta nel cortile della sede di via Montevecchia, con anche i rappresentanti della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, e la benedizione di Don Mario Trainotti, parroco della Chiesa della S.S. Trinità Artigianelli di Monza.

Alle 12 è stata celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria in Strada di Monza, in Via Italia, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Gianluca Bernardini.