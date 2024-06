"Operai rischiano la vita ogni giorno che vanno a lavoro"

"Non abbiamo dati certi su cosa sia successo a Brugherio e mentre siamo vicini al lavoratore e alla sua famiglia aspettiamo gli esiti delle indagini. Intanto, però, i lavoratori si feriscono e rischiamo la vita ogni giorno che vanno al lavoro".

Ha esordito così il segretario generale della Uil Metalmeccanici Vittorio Sarti che, appreso del gravissimo incidente sul lavoro consumatosi queata mattina, 26 giugno, a Brugherio, dove un operaio di 62 anni è rimasto ferito gravemente investito da una colata di metallo fuso a seguito di una esplosione, si è detto sconcertato da come ancora una volta sulla sicurezza ci sia ancora tanto da fare.

"Un altro incidente e un altro lavoratore coinvolto - ha commentato Sarti - Chiediamo di aumentare i controlli, gli investimenti in sicurezza. Chiediamo di poter essere coinvolti nelle verifiche. Chiediamo la vita per i nostri lavoratori. Sarà compito della magistratura accertare i fatti ma in questo momento mi auguro solo il meglio per il lavoratore ferito. Ci si deve rendere conto che questo è un problema che non riguarda solo il mondo del lavoro, non solo i lavoratori, non solo gli imprenditori ma anche del governo. Anzi crediamo che il primo assente in tutto questo sia proprio il Governo. Alle nostre richieste ha risposto il più delle volte con dei silenzi o misure annacquate che non servono. Serve applicare seriamente la legge partendo dall’incremento di ispezioni e controlli. E poi quello su cui da tempo la Uil insiste ossia l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro per fermare questa mattanza".

Altre tre morti in pochi giorni

Il commento di Sarti fa riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi, giorni davvero tragici per i lavoratori brianzoli: a Monza è infatti morto un muratore di 42 anni, cui è seguita ancora a Brugherio la tragica morte divorato dalle fiamme di un operaio di 25 anni. L'ultimo episodio nella giornata sabato 16 giugno a Sovico, con la morte un carpentiere di 33 anni. Tutti e tre erano lavoratori che avevano lasciato il loro paese (Egitto, Gambia e Marocco) per cercare un futuro migliore in Brianza.

"Più potere ai rappresentanti sidacali della sicurezza"

E sul ruolo maggiore da parte del sindacato è intervenuto anche il segretario generale Uil Lombardia Enrico Vizza: "Diamo maggior potere ai nostri rappresentanti della sicurezza. Facciamoli entrare di più nelle aziende dove spessonon possono nemmeno accedere ed esercitare la loro funzione. Diamo una maggiore responsabilità a queste figure che in qualche modo sono nelle condizioni di poter controllare i rischi a cui vanno incontro i lavoratori. Tutti quanti interveniamo con un’azione più forte nei confronti di quelle realtà che non rispettano le regole e vengano allontanate dai bandi pubblici quelle aziende che non rispettano le regole perché questa è una situazione drammatica. Non si può continuare a pensare che ci siano fatalità: se scoppia un forno per noi non è una fatalità, se si sgancia un carico sospeso da una gru non può essere fatalità perché la gru è fatta per alzare dei pesi, se si stacca un macchinario da un trattore e un ragazzo rimane sotto non può essere fatalità, ma c'è qualcosa che non ha funzionato. Ed è il momento di dire basta".