Il commercialista monzese infedele che ha rubato 2 milioni di euro a un cliente

Appropriazione indebita, furto aggravato, autoriciclaggio e dichiarazione infedele dei redditi. Sono questi i reati di cui è accusato un commercialista monzese che ora è stato interdetto dall’attività professionale e non potrà lavorare nel campo almeno per i prossimi tre mesi.

Dall’alba di mercoledì 2 novembre i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Monza stanno dando esecuzione, su delega della Procura della Repubblica brianzola, ad una misura cautelare interdittiva disposta dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo, nei confronti di un professionista monzese. Per il commercialista è scattato anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, disponibilità finanziarie e beni per oltre 1 milione di euro, somma pari al profitto illecito per i presunti reati per cui risulta indagato.

L’indagine scaturisce da una denuncia sporta da un cliente storico del commercialista, che gestiva da oltre 20 anni sia il patrimonio personale dell’uomo sia quello relativo ad una società di famiglia, costituita nel 2014 per la gestione e ristrutturazione di uno storico hotel di Rovigo. A seguito della morte della madre, nel 2020, il cliente avrebbe rilevato, dall’analisi della documentazione contabile, numerose discrepanze e mancanze verificatesi nel corso degli anni ai danni del proprio patrimonio e di quello della sua famiglia, tanto da richiedere una consulenza tecnico-contabile a professionisti esterni fino poi a rivolgersi all’autorità giudiziaria. Le indagini, effettuate dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica, “hanno consentito di ricostruire, anche attraverso lo sviluppo di approfondimenti antiriciclaggio, plurimi elementi indiziari atti a dimostrare le indebite sottrazioni di denaro operate dal commercialista, commesse per circa 5 anni ed approfittando, tra l’altro, della temporanea vulnerabilità del cliente, il quale in ragione di precarie condizioni di salute e rassicurato dall’incondizionato legame fiduciario, aveva delegato il professionista al pagamento di tutte le forniture afferenti alla ristrutturazione dell’hotel, fornendo anche le credenziali di accesso diretto ai canali dei servizi automatizzati di remote banking” spiegano dal comando provinciale delle Fiamme Gialle.

E da quei conti il commercialista infedele avrebbe dirottato circa due milioni di euro su propri rapporti bancari e su quelli di una società di Monza riconducibile sempre a lui con assegni in bianco, successivamente compilati ed utilizzati per effettuare dei pagamenti in proprio. “Relativamente ad una parte delle somme accreditate sui conti dell’indagato e risultate successivamente impiegate in attività economiche, imprenditoriali e speculative, è stata ipotizzata anche la condotta di autoriciclaggio, per aver concretamente ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi indebitamente conseguiti” si legge nella nota divulgata dalla guardia di finanza. Ammonterebbe a 400 mila euro inoltre il valore dell’imposta evasa dall’indagato, corrispondente agli introiti di cui il commercialista si sarebbe illecitamente appropriato sia personalmente sia attraverso la società a lui riconducibile e non confluita nelle rispettive dichiarazioni dei redditi presentate.