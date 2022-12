Irene, la commessa dal cuore buono della favola di Natale premiata dal comune

Un gesto gentile, spontaneo che ha permesso a un uomo che non poteva permettersi degli abiti di coprirsi dal freddo grazie a un regalo da parte di quella commessa che lo ha visto in difficoltà. Una storia a lieto fine che si è trasformata, grazie anche all'intervento e al supporto della polizia, in una favola di Natale dal momento che quell'uomo ha anche potuto riabbracciare la sua famiglia che dalla Francia lo stava cercando.

La favola di Natale di Monza

Ora Irene Brunetta è stata premiata dal sindaco a nome della città di Monza. Venerdì 30 dicembre infatti invitata in comune ha ricevuto la “medaglia della Luna”, il riconoscimento civico del comune di Monza. Un incontro semplice e cordiale tra la giovane commessa di un negozio di abbigliamento del centro di Monza e il primo cittadino Pilotto accompagnato dal vicesindaco Egidio Longoni. La ragazza nella giornata del 20 dicembre aveva regalato ad un clochard alcuni abiti. L’uomo, un 38enne di origini francesi con problemi psichiatrici, era entrato nel magazzino per provarsi dei vestiti: un piumino e dei pantoloni per proteggersi dal freddo. Irene, accortasi della situazione, ha deciso di pagare di tasca propria gli abiti per regalarli all’uomo. Nel frattempo gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, avevano provveduto a ricostruire le generalità dell'uomo, rintracciandone i genitori che si sono attivati per venire in Italia a riprendere il figlio.

“Abbiamo voluto premiare il gesto semplice e al contempo grande compiuto da Irene - ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto - Un gesto che fa affiorare quella umanità profonda che per fortuna supera l’indifferenza diffusa e restituisce il valore autentico della solidarietà. E’ questa una delle radici più profonde del nostro territorio, è l’anima di Monza e della Brianza che ancora si manifesta”.