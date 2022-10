L'uomo che compra cocaina vicino a un asilo

Ha comprato una dose di cocaina a due passi da una scuola dell'infanzia ed è stato inseguito e denunciato dai carabinieri. E' successo a Giussano mercoledì pomeriggio quando intorno alle 15.20 i militari della stazione cittadina hanno intercettato un uomo in via Aliprandi proprio mentre entrava in un complesso residenziale già segnalato per essere frequentato da persone con precedenti per droga. I carabinieri si sono così appostati e hanno atteso che l'uomo uscisse.

Sorpreso dalla presenza degli uomini in divisa, ha tentato di scappare ma è stato raggiunto e, dopo una brave colluttazione durante la quale ha provato a liberarsi della dose di cocaina appena acquistata, è stato bloccato. L’uomo, un 44enne calabrese senza precedenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e, in relazione alle dichiarazioni rese, anche per favoreggiamento aggravato. Inoltre è stato segnalato all’autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.