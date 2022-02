Compra l'auto e guida da sempre senza assicurazione: scatta la maxi multa

Da quando aveva comprato la sua Citroen non aveva mai provveduto ad assicurare il veicolo. E aveva circolato per quasi due anni, sena alcuna copertura assicurativa. Martedì mattina però è incappato in un controllo della polizia locale a Brugherio.

Gli agenti hanno fermato il mezzo all'incrocio tra via San Maurizio e via San Carlo, al confine della cittadina brianzola. E dagli accertamenti è emerso che il veicolo su cui viaggiava un uomo di 53 anni, residente a Bresso, era privo di assicurazione. Anzi il veicolo, dal giorno in cui era stato acquistato, a fine agosto 2020, non risulta aver mai avuto alcuna polizza assicurativa. Per il 53enne è scattata una multa di 849 euro e il sequestro del veicolo.