Il Monza e il Comune premiano il campione europeo Matteo Pessina

Ha mosso i primi passi nel vivaio del Monza dove ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2014/15. Poi il passaggio all'Atalanta e la straordinaria prestazione durante i vittoriosi Europei di calcio.

Adesso la sua città, e la squadra che ha scoperto il suo talento, lo premiano. Matteo Pessina torna Monza. Il giovane centrocampista brianzolo, classe 1997, sabato 23 ottobre ritornerà nella sua città, sui campi di quello stadio Brianteo (oggi U-Power Stadium) non per giocare per essere premiato.

Nel prepartita contro il Cittadella (che si disputerà alle 14) il sindaco Dario Allevi e l'amministratore delegato dell'Ac Monza Adriano Galliani consegneranno al campione un’attestazione di riconoscenza civica. Un grazie a questo giovane atleta monzese "prodotto" del vivaio Biancorosso che ha portato alto il nome di Monza e dell'Italia anche all'estero.

Per Matteo Pessina sarà senza dubbio una grande emozione ritornare in quello stadio dove sette anni fa ha iniziato la sua avventura nel calcio professionistico.