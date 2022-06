Che cosa significa che il comune di Monza è diventato una Rao?

Da lunedì 30 maggio il comune di Monza è diventato una Rao (Registration Authority Officer). Il comune di Monza è diventato uno sportello incaricato per il controllo del riconoscimento personale. Una volta ottenuta l’identificazione, l’utente dovrà poi provvedere autonomamente a dotarsi di un profilo Spid tramite i fornitori di identità, Sielte o Poste.

Gli sportelli comunali offrono ai maggiorenni residenti in città un nuovo servizio gratuito: la verifica dell’identità personale di coloro che vorranno dotarsi dello Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, valido a livello nazionale, che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Lo Sportello Rao si trova presso lo Sportello al Cittadino (in piazza Carducci), che opererà su appuntamento chiamando il numero 039.2374363. Il giorno stabilito occorre presentarsi con documento di identità valido, la tessera sanitaria (o codice fiscale), un indirizzo e-mail personale attivo (sul quale si riceverà un messaggio contenente le istruzioni per l’attivazione delle proprie credenziali Spid) e un numero di telefono cellulare.

L’operatore, una volta effettuata l’identificazione, compilerà la richiesta e consegnerà la prima parte del Codice di Attivazione; contestualmente il sistema invierà una mail all’indirizzo comunicato con la seconda parte del codice e il pacchetto di attivazione nell’allegato. A questo punto il cittadino completerà poi la procedura Spid con un supporto informatico personale entro 30 giorni, scegliendo uno tra i fornitori di identità elettronica che accettano il riconoscimento tramite sportello pubblico. Il cittadino che ha l'esigenza di ottenere lo Spid deve prima far certificare la propria identità personale da parte di un soggetto autorizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale: il comune di Monza è in grado di effettuare questa verifica.

Lo Sportello al cittadino certifica solamente l'identità della persona, ma non rilascia le credenziali Spid.