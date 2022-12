I bambini arrivano sotto la finestra del sindaco e iniziano a suonare

Un concerto sotto la finestra del sindaco. Perfettamente allineati, con il cappellino rosso di Babbo Natale, hanno eseguito diligentemente le indicazioni del maestro Paolo.

Un momento di grande emozione quello regalato nella mattinata di oggi, mercoledì 21 dicembre, dagli alunni della scuola Anzani di Monza ai passanti, ma anche ai dipendenti del comune e agli amministratori che in quel momento erano presenti in municipio.

I bambini delle classi quarte (sezione A e sezione C) della scuola primaria di Cederna come ogni anno hanno regalato un momento di musica in centro. In piazza Trento e Trieste, davanti al comune, diretti dal maestro che cura il progetto Marching Band hanno regalato perfette interpretazioni in clima natalizio conquistando la curiosità e gli applausi dei presenti.