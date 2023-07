Il concerto di Bruce Springsteen si farà: la comunicazione ufficiale

Alla fine il concerto di Bruce Springsteen si farà. "Dopo gli ultimi temporali della scorsa notte sono in corso gli interventi di ripristino necessari a riportare piene condizioni di sicurezza in città - si legge nella nota ufficiale che il comune di Monza ha diramato alle 11 -. Sono 15 le squadre straordinarie allertate dal Servizio Giardini operative da questa mattina, e un centinaio le segnalazioni complessive ancora da trattare; 150 gli interventi completati durante la notte, per rimuovere piante e alberi caduti. Anche al Parco di Monza le squadre, con l'ausilio di 45 tecnici forestali, stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia: a breve saranno aperti i varchi per consentire l'accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto di stasera. Sentita la Prefettura e le autorità preposte alla sicurezza, infatti, il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70.000 persone attese in città.

La città di Monza è da venerdì 21 luglio che è flagellata dal maltempo. Il primo nubifragio aveva messo a mollo il centro storico, aveva scoperchiato tantissimi tetti e fatto cadere centinaia di alberi. Una notte, quella tra sabato e domenica, di intenso lavoro per vigili del fuoco, per i volontari della protezione civile e per le forze dell’ordine. Un risveglio che ha visto i cittadini fare la conta dei danni degli edifici privati e delle auto danneggiate, e il comune altrettanto con edifici pubblici devastati e alberi caduti. Ferito gravemente anche il Parco di Monza che dalla mattina di sabato 23 luglio è rimasto chiuso al pubblico. Il sindaco nel frattempo ha chiesto lo stato di emergenza.

Ma mentre Monza cercava di rialzarsi dopo il disastro di venerdì sera, nella giornata di lunedì 24 luglio – proprio alla vigilia del grande concerto – ben due nubifragi si sono abbattuti sulla città. La stazione ferroviaria devastata e bloccata, e ancora tetti scoperchiati e tanti danni.