"Il passaparola ha funzionato" Ruggeri ringrazia il pubblico monzese

"Direi che il passaparola ha funzionato alla grande, migliaia di quelli che io chiamo ‘Elite dell’anima’ hanno cantato con noi. Un’altra pagina da incorniciare, un altro concerto scolpito nel cuore. Grazie a tutti".

Così Enrico Ruggeri ringrazia i tantissimi fan che sabato sera sono accorsi a Monza, in piazza Trento e Trieste, per assistere al suo concerto. L'evento, inserito nella rassegna Monza FuoriGp, aveva sollevato polemiche. L'artista si era lamentato della scarsa comunicazione della sua esibizione. A 24 ore dal concerto Ruggeri, sempre sui social, aveva avvisato i suoi fan della sua esibizione nel capoluogo monzese, proprio alla vigilia del Gran Premio dei record. "Domani sera siamo a Monza per un concerto super elettrico - aveva scritto sul suo profilo Facebook -.In molti mi hanno scritto chiedendo informazioni e anche i miei amici mi hanno chiesto dove fosse il concerto, visto che la notizia è stata quasi tenuta segreta…Saremo in piazza Trento e Trieste. Noi siamo pronti, vi aspettiamo".

I fan si Ruggeri, ma non solo, sabato sera sono accorsi nella centralissima piazza monzese. In tantissimi sotto al palco allestito davanti al comune per cantare vecchi e nuovi successi in un sabato sera di fine estate. Sulla scarsa comunicazione del concerto di Ruggeri in città naturalmente si sono scatenati i social e anche il consigliere comunale Paolo Piffer che sul suo profilo Facebook ha ripreso le lamentele di Ruggeri: "L’artista che sui social si lamenta per come è stato promosso l’evento è qualcosa tra il tragico e l‘esilarante. Mai vista una cosa simile".

Il concerto di Enrico Ruggeri - inserito nella rassegna Monza Fuori Gp pubblicato sul sito del comune di Monza e sui canali social - è stato poi ripreso nel primo pomeriggio con un post sulla pagina Facebook di MonzaFuoriGp e su quella del comune.