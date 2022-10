Un aiuto per il mutuo, l'affitto o le bollette: il comune brianzolo che sostiene le famiglie in difficoltà

Un aiuto per pagare l'affitto arretrato o le mensilità future, un sostegno per le rate del mutuo e contributi per le utenze di luce, gas e acqua e per le spese sanitarie o abbigliamento. Il comune di Concorezzo ha stanziato un fondo da 100mila euro per le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia. Si tratta del sesto bando dedicato alle politiche sosicali organizzato dal 2020 a oggi.

A cosa serve il fondo

I fondi potranno essere utilizzati come sostegno per il pagamento dell’affitto (arretrato e futuro), delle rate del mutuo per l’acquisto prima casa e per il sostegno delle spese legate alla casa e alla persona (utenze domestiche di acqua, luce e gas, spese alimentari, farmaci ed ausili, visite mediche con SSN, prodotti per l’igiene personale ed ambientale oltre che spese per abbigliamento ecc). I richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, potranno accedere a uno dei contributi previsti (non cumulabili tra loro). Nel dettaglio, per il canone d’affitto è previsto un contributo destinato a coprire tre mensilità per un massimo di 1.500 euro, intesi come arretrati per morosità esistenti o canoni futuri. Il contributo può essere richiesto sia per gli alloggi di privati che per alloggi SAP e verrà corrisposto direttamente al proprietario di casa tramite bonifico. Per quanto riguarda il sostegno al mutuo per acquisto di prima casa può essere destinato a coprire 3 rate (insolute o future) sino ad un massimo di 1.500 euro. In questo caso il contributo verrà corrisposto direttamente al beneficiario tramite bonifico. Per il sostegno per le spese legate alla casa e alla persona è previsto un contributo di 300 euro per ciascun componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 1.200 euro. L’importo verrà caricato su una carta prepagata dedicata.

Le domande dovranno essere presentate dal 24 ottobre al 15 novembre 2022 all’Ufficio URP. Tutte le info e i moduli da compilare sono reperibili sul sito www.comune.concorezzo.mb.it. Le richieste verranno evase in ordine di arrivo e i contributi saranno erogati, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

“Questo bando rappresenta un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà ma anche alle giovani coppie che in questo momento così difficile hanno fatto un passo importante come quello di acquistare casa- ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni-. Il bando prevede, anche questa volta, un sostegno per il pagamento delle rate del mutuo. Un bando come questo rappresenta l’impegno dell’amministrazione nel sostenere con progettualità e, soprattutto, con continuità i concorezzesi che a causa della pandemia hanno avuto difficoltà economiche. Se, infatti, i riflettori sui danni della pandemia pian piano diventano meno potenti, a livello quotidiano gli effetti economici negativi del covid non sono certamente terminati. Dal 2020, compreso questo, abbiamo organizzato sei bandi dedicati al sostegno delle famiglie per un totale di circa 532 mila euro. Nello specifico, nei bandi precedenti abbiamo dato un aiuto a oltre 600 famiglie”.