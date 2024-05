Ladri di pezzi in azione: ancora un'auto cannibalizzata

Ancora un'auto cannibalizzata. Questa volta i ladri hanno messo a segno il colpo a Concorezzo, in via Massironi. L'episodio è accaduto nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio nell'area di sosta di Concorezzo. I ladri, come prassi, hanno agito di notte prendendo di mira un'auto di grossa cilindrata che hanno sventrato.

La scoperta la mattina quando il proprietario ha trovato la brutta sorpresa. Immediata la denuncia anche sui social, scatenando l'indignazione degli utenti. Una problema, quello dei ladri di pezzi sulle auto di grossa cilindrata, che purtroppo da tempo colpisce la Brianza. Dall'inizio dell'anno sono state smontate auto anche a Barlassina e a Biassono. Automobilisti che la sera avevano posteggiato la loro auto in strada, e che la mattina l’hanno trovata completamente smantellata. A Brugherio, invece, gli agenti della polizia locale avevano trovato un'auto completamente smontata. Ladri di pezzi in azione anche a Bellusco e ad Agrate Brianza.