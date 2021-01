Concorezzo, auto si ribalta sulla provinciale e si ferma contro il guard rail: ferita donna

Alle 8 di martedì 19 gennaio, un'automobile si è ribaltata in via Monte Rosa, a ridosso della provinciale Sp60 a Concorezzo. La conducente, rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale

La vettura, guidata dalla 53enne, si è ribaltata in via Monte Rosa tra Villasanta e Concorezzo lungo la Strada provinciale 60 per cause ancora da accertare finendo la sua corsa contro il guard rail. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell'incidente. La donna, rimasta ferita, si trovava da sola all'interno della vettura. Sul luogo sono subito intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa di Monza, i sanitari del 118 e la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. La donna è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.