Nei quartieri si rallenta: posizionati 4 nuovi autovelox

Via il piede dall'acceleratore. A Concorezzo a breve verranno installate quattro cabine arancioni per autovelox per contenere la velocità in alcune zone critiche del comune brianzolo.

Le prime due sono già state installate in via Oreno e in via Brodolini. Nelle prossime settimane i tecnici comunali provvederanno all’installazione di altre due postazioni: una sulla Sp200 (zona Cascina Baraggiola) e una in via Vittorio Veneto. Le quattro cabine ospiteranno il rilevatore di velocità che sarà in funzione sotto il diretto controllo della polizia locale. Una scelta, quella dell'amministrazione, avvenuta dopo un'analisi delle casistiche sugli incidenti per eccesso di velocità avvenuti a Concorezzo.

“Lavorare per la sicurezza stradale della nostra città è un dovere - dichiara il sindaco Mauro Capitanio -. Abbiamo deciso di installare queste prime quattro cabine per autovelox in quattro punti molto critici a livello di velocità delle auto. Al contempo programmeremo delle rilevazioni statistiche mirate così da valutare l’effetto dissuasivo degli autovelox in termini di contenimento della velocità delle auto e delle moto e a seguito di numerosi incidenti, alcuni dei quali gravi Il lavoro in questo ambito non è terminato. Stiamo valutando anche altre zone di Concorezzo dove poter programmare interventi simili per un contenimento della velocità dei mezzi”.