Arriva la fibra ottica ultra veloce: a Concorezzo addio ai problemi con la rete

A Concorezzo arriva la fibra ottica ultra veloce. La città brianzola è stata inserita nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia Ftth di FiberCop - la società infrastrutturale del Gruppo Tim - per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s. Un intervento che costerà un milione e mezzo di euro e che interesserà circa 3.900 unità immobiliari.

I lavori per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da Tim, inizieranno a breve e si concluderanno entro la fine del 2023. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti.

Nel caso sia necessario effettuare scavi, verranno eseguiti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.

Grazie a questo piano Concorezzo avrà una fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese, grazie alla tecnologia FttCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 5.800 unità immobiliari.

La nuova rete super veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

“L’arrivo della fibra ottica ultraveloce in tutto il territorio comunale rappresenta infatti un passo in avanti sia per i privati sia per le aziende e per le scuole - commenta il sindaco Mauro Capitanio - Questa pandemia ha fatto emergere, in modo evidente, la necessità di avere a disposizione infrastrutture adeguate per lavorare o studiare anche da casa e per poter implementare la digitalizzazione delle imprese”.

“Grazie agli ingenti investimenti fatti da Tim e FiberCop e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Concorezzo rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra - dichiara Egidio Carlesso, responsabile Field Operations Line Lombardia Nord Ovest di Tim -. Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Concorezzo di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita”.