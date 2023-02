Fanno plogging e trovano un gatto nero morto chiuso in un sacchetto di plastica

Come ogni domenica stavano facendo plogging, la disciplina che ha conquistato anche Monza e la Brianza dove i runner (o chi ama passeggiare a passo veloce) armati di guanto e di sacchetto di plastica raccolgono i piccoli rifiuti che trovano durante le loro corse. Ma quello che hanno ritrovato quel gruppo di brianzoli era tutt'altro che un piccolo rifiuto. A Concorezzo - dove è stato creato un vero e proprio gruppo di plogging sostenuto anche dall'amministrazione comunale - il gruppo di runner ha trovato nei campi di via Piave un gatto chiuso in un sacchetto di plastica.

"L'animale, purtroppo, era già morto - racconta Roberto a MonzaToday -. Abbandonato come immondizia in un sacchetto di plastica in mezzo agli altri piccoli rifiuti che i soliti maleducati gettano per strada. Un gatto nero che presumibilmente aveva pochi anni di vita e che non presentava ferite evidenti o traumi ". I runner con la passione per il verde hanno allertato subito una veterinaria che giunta sul posto ha verificato che il micio non era provvisto di microchip. "Non ci sono parole - ha aggiunto Roberto -. Quel fatto ci ha sconvolto. Quanta cattiveria e malvagità. Non riesco proprio a capacitarmi di un gesto del genere. Magari il gatto è morto per cause naturali, ma perché chiuderlo in un sacchetto e gettarlo in un campo? Mi auguro solo che dietro alla sua morte non ci sia un gesto ancora più cattivo".