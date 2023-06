Contro schiamazzi e vandali tornano i maxi pattuglioni della polizia locale

Arriva l’estate e a Concorezzo tornano i maxi pattuglioni serali della polizia locale. La decisione è stata presa dalla giunta guidata dal sindaco Mauro Capitanio e grazie anche alla disponibilità del comando e degli agenti, per potenziare le attività di controllo del territorio in un periodo in cui c'è una naturale spinta all'aggregazione in città e in cui la gente si ritrova nei locali e nelle piazze.

I servizi serali verranno garantiti per tutta l’estate e il comandante Roberto Adamo organizzerà i pattugliamenti a seconda delle esigenze e delle necessità nell'arco della settimana o nel weekend. Questo per fare in modo di compiere verifiche puntuali su giornate diverse per flussi e frequentazioni. Gli agenti saranno in servizio nell'intero territorio comunale e daranno priorità ai punti più sensibili.

"Abbiamo voluto organizzare dei servizi serali della polizia locale per garantire alla città un controllo mirato del territorio -ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Come amministrazione comunale vogliamo infatti mantenere un equilibrio virtuoso tra le iniziative culturali, musicali e sportive anche serali, e il giusto rispetto delle regole in tutto il territorio in ambito di quiete pubblica. Un ringraziamento al comandante Adamo per la pianificazione di questo servizio e agli agenti per la disponibilità che anche per l’estate 2023 hanno garantito alla nostra comunità. Questa iniziativa si colloca in un più ampio disegno di potenziamento della sicurezza in città. Voglio ricordare, ad esempio, i lavori attualmente in atto per l’installazione delle nuove telecamere nei parchi cittadini".