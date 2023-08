Addio a Giuseppina, la storica edicolante che ha visto crescere generazioni di lettori

Concorezzo saluta Giuseppina Meroni, la storica edicolante di via Libertà. Lutto nella comunità concorezzese per la morte della storica commerciante. Giuseppina Meroni, 98 anni, si è spenta nella giornata di martedì 22 agosto. A Concorezzo era un volto noto e amato. Insieme alla sorella Piera aveva gestito per decenni lo storico chiosco di via Libertà dove sono passate intere generazioni di concorezzesi. Non solo per acquistare i quotidiani e le riviste; per i più piccoli il passaggio da Piera e da Giuseppina era una tappa obbligata per comprare le figurine. Poi, alla fine degli anni Novanta, le due sorelle hanno ceduto l’attività, ma il loro volto è sempre rimasto caro tra i concorezzesi.

Anche il sindaco Mauro Capitanio ha voluto esprimere sulla sua pagina Facebook il cordoglio per la morte della storica commerciante. “A 98 anni ci ha lasciato Giuseppina Meroni, tra i volti più noti del commercio locale concorezzese. Giuseppina insieme alla sorella Piera ha gestito per decenni l'edicola di via Libertà quando ancora si faceva la fila in attesa del nuovo fumetto settimanale o dell'arrivo dei rifornimenti delle figurine. Alla famiglia le condoglianze dell'Amministrazione del Comune di Concorezzo”. I funerali di Giuseppina verranno celebrati nella sua Concorezzo alle 9.30 di giovedì 24 agosto nella chiesa dei santi Cosma e Damiano.