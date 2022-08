Parco chiuso in piena estate: il sindaco spiega perché

Il cittadino si lamenta per la chiusura del giardino pubblico in estate, e il primo cittadino spiega il perché di quella che, all'apparenza, potrebbe sembrare una decisione sbagliata. Perché chiudere l'area verde proprio nella stagione delle passeggiate all'aria aperta, e soprattutto quando le persone che non vanno in vacanza sono alla ricerca di un po' di refrigerio?

La domanda viene sollevata sul gruppo Facebook "Noi... di Concorezzo". Il concorezzese si lamenta per la chiusura dal 22 luglio del parco Scaccabarozzi. Operai al lavoro per alcuni interventi di sistemazione del polmone verde nel cuore di Concorezzo. Ma in questi giorni il cantiere si è fermato per ferie. Così che il cittadino ha criticato la scelta di iniziare i lavoro alla fine di luglio, per poi interrompere il cantiere per le vacanze estive.

Ad intervenire sui social è lo stesso Mauro Capitanio, sindaco di Concorezzo che spiega il perché dall’avvio dei lavori proprio in estate. " I lavori che prevedono la realizzazione di accessi e giochi inclusivi oltre al campo di basket sono finanziati con un fondo regionale che impone il completamento delle opere entro fine anno - risponde Capitanio sul gruppo Facebook di Concorezzo -. Ovviamente saprai che in questo periodo ci sono enormi ritardi sia per fornitura materiali che per disponibilità di manodopera quindi non si è riusciti a partire prima come ovviamente tutti avrebbero voluto. Aver iniziato nelle settimane precedenti ci ha permesso di portarci avanti con i lavori di sbancamento e predisposizione fondi. Si riprenderanno i lavori il 22 con l'obiettivo di completare il tutto nella prima metà di ottobre. Il parco è ovviamente chiuso per motivi di sicurezza e ogni giorno di lavoro già fatto in precedenza è stato fondamentale per completare il progetto nei tempi".