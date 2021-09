Per cinque giorni si pattina gratis sulla pista appena ristrutturata dal Comune

La pista di pattinaggio di Concorezzo si è rifatta il look e apre le porte agli sportivi. Con cinque giorni di prove gratuite (dalle 20.30 alle 22.30) con gli atleti dell’Asco Skating. Poi venerdì 10 settembre alle 21 è in programma l'inaugurazione ufficiale della struttura di via Libertà.

L’intervento ha visto la sistemazione sia dell’area interna della pista, dove si allenano i bambini, sia dell’anello esterno. E’ stata inoltre ripristinata la copertura rivestita con una speciale resina bicomponente e sono state ricostruite le parti mancanti della struttura. Con il sogno di poterne realizzare una seconda. Mentre ad ottobre verrà inaugurata la rinnovata pista di atletica.

“Con estrema soddisfazione riconsegniamo alla città la pista di pattinaggio completamente agibile- ha commentato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli-. L’intervento di manutenzione straordinaria consentirà agli atleti dell’Asco Skating di potersi allenare in totale sicurezza e soprattutto con continuità, su una pista rinnovata”.

Per Concorezzo il pattinaggio rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama delle discipline sportive presenti in città. L’Asco fondata nel 1968, è una delle più longeve società sportive del pattinaggio corsa nel panorama rotellistico nazionale.