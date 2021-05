Concorezzo, al lavoro per ripulire le strade i cittadini con reddito di cittadinanza

Un gruppo di beneficiari di reddito di cittadinanza ha iniziato i giorni scorsi il lavoro di pulizia delle strade della città. Si tratta di un progetto istituito dal Comune di Concorezzo chiamato “Concorezzo Pulita” e che prevede il coinvolgimento dei beneficiari del reddito in tutte quelle operazioni finalizzate al mantenimento del decoro delle aree comunali per permettere di mettere a disposizione della comunità spazi ordinati e gradevoli. Il lavoro si svolge su turni mattutini e si concluderà, per il primo gruppo coinvolto, il 31 dicembre.

Oltre a questo primo gruppo (composto da tre uomini e una donna) nel prossimo futuro potrebbero entrare in servizio altri beneficiari del reddito di cittadinanza con i requisiti adatti. Il Comune, per concretizzare l’iniziativa, oltre alla parte procedurale e burocratica ha provveduto all’acquisto del materiale da utilizzare nello svolgimento delle attività (guanti antitaglio, scope, palette, giubbini alta visibilità, pinza telescopica raccogli rifiuti, mascherine chirugiche, sacchetti per rifiuti).

“Il progetto è stato organizzato grazie al lavoro degli uffici comunali- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Si tratta di un’iniziativa che mira al coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza in attività utili alla comunità e in particolare nelle micro-pulizie nelle nostre strade. Sempre in tema di pulizie, stiamo prevedendo un regolamento ad hoc per permettere anche il coinvolgimento di volontari e l'avvio di progetti di plogging, ossia quella pratica sportiva inventata in Svezia che abbina jogging alla raccolta dei rifiuti”.