Cerca di recuperare il pallone e resta "infilzato" alla recinzione: 14enne gravissimo

Una serata passata a giocare a pallone e terminata al pronto soccorso, con una brutta ferita alla spalla. Sono stati attimi di paura a Concorezzo domenica sera quando intorno alle 22 in via De Capitani, a ridosso della biblioteca comunale sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Vimercate.

Un ragazzino di 14 anni infatti è rimasto "infilzato" a uno degli spuntoni della recinzione dell'edificio comunale, ferendosi alla spalla destra. Secondo quanto al momento ricostruito il ragazzino stava giocando a pallone quando, in seguito a un tiro, la palla è volata dentro la recinzione della biblioteca in quel momento, ovviamente, chiusa. E così il minorenne ha deciso di provare a recuperarla oltre la ringhiera, restando però infilzato a uno degli spuntoni. Il personale sanitario è intervenuto e ha prestato i primi soccorsi al 14enne che è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza e non risulta in pericolo di vita. Sul posto erano presenti anche i militari dell'Arma.