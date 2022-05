Rissa in piazza: identificati grazie alle telecamere

Rissa in piazza Castello: grazie al sistema di videosorveglianza del comune gli agenti della polizia locale di Concorezzo sarebbero riusciti a risalire ad alcune delle persone coinvolte. Ma intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri per eventuali aspetti legali del caso.

A Concorezzo, intanto, il sindaco avverte: se non termineranno schiamazzi e atti di vandalismo in centro è pronto a reintrodurre l'ordinanza - già emessa nel settembre del 2021 - per evitare gli schiamazzi notturni in centro. L'ordinanza riguardava il quadrilatero di via Repubblica, piazza Castello, via Valagussa, via Libertà e nel parco V Alpini dove veniva vietato il consumo di bevande alcoliche in orario notturno (ad eccezione del servizio ai tavoli di bar e ristoranti.) Il documento prevedeva, inoltre, il divieto di permanenza, nelle ore notturne proprio in quelle vie per evitare schiamazzi e disturbi al riposo dei residenti. Erano previste multe fino a 500 euro.

Mauro Capitanio adesso è pronto a replicare. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di disturbi serali e notturni in centro e persino sul sagrato della chiesa. "Si tratta di episodi di vera e propria inciviltà - commenta il sindaco -. Gruppi di amici che, noncuranti delle regole base del vivere civile, si ritrovano per feste abusive in aree pubbliche, lasciando rifiuti e sporcizia e addirittura accendendo fuochi di artificio. Da parte nostra stiamo agendo con tutti i mezzi a nostra disposizione per arginare questi tristi fenomeni. Un valido supporto agli interventi della polizia locale e dei carabinieri, sono le telecamere di videosorveglianza comunali, che negli ultimi mesi sono state potenziate in termini numerici. Videocamere che ci hanno permesso di individuare alcuni protagonisti di questi episodi. Per i responsabili della rissa, in particolare, sono in corso indagini da parte delle forze di polizia del territorio, per gli aspetti penali del caso. Se questo non dovesse bastare e se gli episodi di inciviltà dovessero continuare, non escludiamo di prevedere un'ordinanza antischiamazzi come quella adottata a settembre. Provvedimento che, i mesi scorsi, ci ha consentito di dare un giro di vite a una situazione che, soprattutto nella zona del centro, stava diventando insostenibile per i residenti".