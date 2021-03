Nelle scuole di Concorezzo arriva la banda ultralarga

Alunni a casa in modalità didattica a distanza: a scuola intanto arriva la banda ultralarga. Il Comune di Concorezzo è, per la Lombardia, uno dei vincitori del bando scuole indetto da Infratel Italia.

Le scuole concorrezzesi si sono aggiudicate la fornitura di servizi di connessione internet a banda ultralarga. Tutti gli istituti scolastici di Concorezzo saranno collegati con connessioni in fibra ottica 1 Gbps (1000 Mega bit per secondo). Il Comune e le scuole non dovranno sostenere alcuna spesa, compreso il canone standard, che sarà gratuito per i primi 5 anni. Gli uffici comunali sono già al lavoro per la procedura di realizzazione del progetto.

Il sindaco: "Porteremo il wifi gratuito su tutto il territorio comunale"

"In questo periodo di forte criticità dovuta alla pandemia è fondamentale permettere agli istituti scolastici di avere un collegamento adeguato alle esigenze attuali – commenta il sindaco Mauro Capitanio -. Questa iniziativa si colloca in un più ampio lavoro legato allo sviluppo della connettività del territorio concorezzese intrapreso dall'amministrazione comunale che ha tra gli obiettivi l'ampliamento del wifi gratuito sul territorio comunale e la connessione alla banda ultralarga". Nelle scorse settimane il Comune ha sottoscritto due convenzioni con due società incaricate dal Ministero dello Sviluppo Economico che, a costo zero per le casse comunali, potranno sviluppare questi due progetti. L'ampliamento della zona di copertura del wifi è previsto per la fine del 2021, mentre per l'ampliamento della banda ultralarga, le verifiche operative avverranno nel 2022 e la posa nel 2023.

"Cablaggio del territorio cittadino in tempi record"

"Abbiamo aperto una serie di tavoli di lavoro, sia istituzionali sia con le aziende, sul tema della banda ultralarga- conclude il sindaco-. Il nostro auspicio è quindi che le tempistiche relative al cablaggio dell'intero territorio cittadino possano accorciarsi. Anche le collaborazioni che si stanno sviluppando nell'ambito dei Borghi del Futuro potrebbero accelerare questo processo".