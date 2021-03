Incendio a Concorezzo, prende fuoco un tetto: intervento dei pompieri in via Toti

Un grande spavento ma, per fortuna, non si sono registrati feriti.

Una serata che certamente non dimenticheranno i residenti della villetta di via Toti 9 a Concorezzo. Domenica sera, intorno alle 22, il tetto dell'abitazione su due piani fuori terra di via Toti al civico 9 è andato in fiamme.

Immediata la chiamata dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un'autoscala dei vigili del fuoco di Monza che ha spento l'incendio. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i volontari del soccorso di Monza e di Vimercate.

Solo un grande spavento ma, per fortuna, non si sono registrati feriti. Al momento non si conoscono le origini dell'incendio. Sono in corso gli accertamenti.