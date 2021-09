Crollo del ponte di Annone Brianza: tre condanne e una assoluzione

l 28 ottobre 2016 alle ore 17.20 il cavalcavia della SS36 ad Annone cedeva, uccidendo Claudio Bertini, insegnante 63enne di Civate, che a bordo della sua auto rimane schiacchiato sotto le macerie.

Ora, dopo quasi cinque anni dal tragico evento, è arrivata la sentenza di primo grado emessa dal giudice Enrico Manzi del tribunale di Lecco. 3 anni e 8 mesi per Angelo Valsecchi (nel 2016 dirigente del settore viabilità della Provincia di Lecco). 3 anni e 6 mesi per Giovanni Salvatore, funzionario del centro manutenzioni dell’Anas. 3 anni per Andrea Sesana, del settore viabilità della provincia lecchese. Assolta Silvia Garbelli (dirigente della provincia di Bergamo) che aveva autorizzato il mezzo autoarticolato a passare il ponte che poi crollò.

Il giudice ha disposto anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.