Il condominio brianzolo che per giorni è rimasto a tratti a lume di candela (e al freddo)

Al buio, senza luce né corrente anche fino a tre volte al giorno. Con i black out che in alcuni casi sono duranti anche tre ore. Di giorno e di notte. Stanze senza luce e al freddo dal momento che, in seguito ai disservizi connessi all'erogazione della corrente elettrica nella zona, è andata in blocco anche la caldaia, lasciando al freddo per alcuni momenti al giorno 42 famiglie. Succede a Brugherio, in un condominio di via Nazario Sauro dove i residenti da qualche settimana stanno vivendo alcuni disagi connessi a una serie di malfunzionamenti e disservizi.

Prima è stata la volta del guasto ai citofoni, solo quelli di una scala. E citofonare per annunciare il proprio arrivo o farsi aprire era impossibile. E chi non aveva le chiavi restava fuori a meno che qualcuno non si prendeva la briga di aprire a distanza il cancello elettrico la cui apertura, senza la chiamata, non entra in funzione. E il guasto alla fine è stato riparato solo nella giornata di martedì 22 novembre, da quanto ci confermano.

A questo disguido però se n'era aggiunto un altro, più grave. "Da una ventina di giorni salta la corrente" ha raccontato una testimone. "E' successo anche per due volte al giorno e di notte. E il blackout è durato anche fino a tre, quattro ore". E per illuminare le case delle 42 famiglie che abitano il complesso - molte delle quali sono persone anziane e con difficoltà anche motorie - si è dovuto far ricorso alle candele. "Siamo rimasti al buio e la mattina, con la corrente che mancava non è stato possibile nemmeno aprire il cancello elettrico e qualcuno, per poter andare a lavorare, ha scavalcato il cancello che non si apre con la chiave".

Oltre ai disagi connessi alla mancanza di luce, l'assenza di corrente elettrica ha comportato problematiche anche con gli elettrodomestci e l'ascensore per un palazzo che conta sei piani. I black out ricorrenti poi hanno avuto conseguenze anche sulla caldaia del condominio che è andata in blocco e ha lasciato i residenti al freddo oltre che senza luce. Della situazione è stato puntualmente informato l'amministratore, lo studio Maltempi di Monza che abbiamo contattato e dal quale siamo in attesa di ricevere delucidazioni sull'origine delle problemtiche e le tempistiche di riparazione. L'assenza di corrente elettrica, secondo quanto emerso, sarebbe riconducibile a una problematica di zona del gestore del servizio che ha coinvolto anche il condominio.