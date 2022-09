Giocare con il proprio cane fa bene (non solo a Fido)

Il gioco è essenziale per il benessere psicofisico del cane: attraverso il gioco il cane cresce, impara, interagisce con l’uomo e con i suoi simili, si diverte. I proprietari spesso sottovalutano l'importanza di questo momento considerandolo esclusivamente un mezzo per tenere impegnato o stancare il proprio amico a quattro zampe.

Non è così. Dell'importanza del gioco per il cane se ne parlerà il 23 settembre alle 21 nella sede dell'Enpa di Monza (via San Damiano 21). Relatrice Silvia Ferrario, istruttore cinofilo SIUA e FICSS, tecnico di mobility dog e responsabile team comportamentale Enpa Monza.

Durante l'incontro la relatrice spiegherà perché il momento del gioco è importante: è propedeutico alla crescita (per imparare tutti quei comportamenti e quei segnali che gli saranno utili una volta diventato grande, come i linguaggi e le posture), è imitazione degli adulti, è divertimento, è interazione sociale, è un ottimo strumento educativo.

Mettendo all'erta anche in merito ad alcune attività molto diffuse. Per esempio non tutti i proprietari sanno che il tira e molla è un ottimo gioco ma può essere pericoloso e diseducativo se eseguito male e senza regole corrette? O che se togliamo un gioco di bocca al cane pensando di comportarci da capobranco in realtà lui può perdere la fiducia in noi e diventare possessivo? O, ancora, che quando un cane viene inseguito nell’area cani da un po’ di suoi simili non è detto che si stia divertendo a fare la lepre, anzi può vivere questa esperienza in modo negativo?

Per partecipare alla conferenza (ingresso a offerta libera, i fondi serviranno a sostenere le attività di Enpa Monza) è possibile in presenza (indossando la mascherina Ffp2) oppure da remoto su Zoom. In entrambi i casi è obbligatoria l’iscrizione compilando il Form d’Iscrizione: https://www.enpamonza.it/conferenza-webinar. Per informazioni, scrivere a prenotazioni@enpamonza.it.