“Per le forze dell’ordine ho ammazzato un uomo e sepolto cantiere area nord date lui sepoltura cristiana vi prego”. Una frase choc, con la confessione di un omicidio e la preghiera di trovare il cadavere e dare sepoltura a un uomo a cui era stata tolta la vita, scritta con la matita nel seggio numero 5 di Villasanta durante il turno di voto per le elezioni politiche dello scorso 25 settembre 2022.

Una confessione che adesso i poliziotti della questura di Monza e Brianza hanno appurato fosse falsa, con la denuncia per il reato di autocalunnia del responsabile. Si tratta di un uomo di 31 anni, residente a Villasanta e che proprio in quel seggio aveva votato. Era arrivato tra gli ultimi e la sua scheda piegata era stata riposta nell'urna in alto, tra le ultime 200, come hanno poi appurato le indagini in quanto si trovava tra le prime oggetto di spoglio e il contenitore non era stato capovolto per le operazioni di scrutinio.

La confessione (della finta confessione)

E' stato lui stesso ad ammettere di aver scritto una confessione che non corrispondeva a realtà, in questura, davanti ai poliziotti che avevano convocato il 31enne insieme a tutti gli altri elettori del seggio rintracciati e ipoteticamente corrispondenti ai profili dei possibili responsabili. Le peculiarità della grafia avevano infatti portato gli esperti a ritenere che si trattasse di un soggetto maschio tra i 30 e i 70 anni grazie all'esame del perito grafologo nominato dalla procura.

Le indagini

Oltre alla comparazione della grafia i poliziotti, per chiudere il cerchio delle indagini, hanno tenuto in considerazione anche gli accertamenti dattiloscopici condotti dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Milano sulla scheda elettorale sequestrata dai quali si evinceva come fossero stati esaltati, tutti sulla facciata interna della scheda, 8 gruppi di frammenti di linee papillari, dei quali 4 sono stati giudicati utili per le comparazioni dattiloscopiche. Tra questi 4 frammenti, 2 frammenti sono risultati attribuibili alla presidente del seggio, che infatti, ha sicuramente maneggiato la scheda elettorale per esaminarla dopo che un’altra scrutatrice l’aveva estratta dall’urna ed aperta. Gli altri due frammenti non hanno invece restituito una corrispondenza in banca dati AFIS e dunque non appartenevano certamente alle 8 persone le cui impronte sono state acquisite per le esclusioni, ma potevano appartenere invece all’autore della scritta.

E tutti gli elettori compatibili con il profilo sono stati convocati in questura per l’acquisizione delle impronte digitali. Una volta giunto davanti agli inquirenti anche il 31enne è crollato e ha confessato. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla questura, di fronte ai poliziotti della Scientifica, prima che gli venissero prese le impronte digitali, ha ammesso la paternità del gesto confessando di essere stato lui a scrivere quella frase sulla tessera elettorale. Ha poi detto che quando aveva visto i servizi sul tema in televisione non sarebbe più riuscito a stare tranquillo e a dormire la notte, aggiungendo di averlo fatto in un momento di rabbia, ma che non era stato ucciso nessuno.

La denuncia per autocalunnia

La comparazione delle sue impronte con quelle rilevate sulla scheda elettorale ha dato esito positivo e il 31enne ha confermato le sue dichiarazioni nell’interrogatorio delegato dalla Procura della Repubblica di Monza tenutosi lo scorso 19 settembre, mettendo così la parola fine al mistero della scheda elettorale. Il 31enne di Villasanta è stato pertanto indagato in stato di libertà per il reato di autocalunnia ex art 369 c.p., ed ha spiegato il suo gesto unicamente con l’intenzione di sollevare un polverone mediatico in quanto deluso dalla politica.

Le ricerche del cadavere invano

Durante le indagini la polizia aveva anche effettuato dei sopralluoghi per verificare l'eventuale presenza di un cadavere tra gli edifici e le aziende dismesse della zona. Una volta individuato il luogo indicato nel cantiere abbandonato in via Fieramosca di Villasanta, noto ai residenti come “l’ecomostro”, sono stati effettuati diversi interventi ispettivi n ella vasta area abbandonata, uno dei quali anche con l’intervento del geologo forense Dominic Salsarola del dipartimento Labanof dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano. Il Consulente Tecnico, avvalendosi anche della collaborazione di una botanica, di altri archeologi e di unità cinofile specializzate ha escluso che in quell’area fosse stato sepolto un cadavere.