Confiscati 640 mila euro a tre brianzoli condannati per evasione fiscale

La guardia di finanza di Seregno su delega della procura della Repubblica di Monza ha confiscato denaro e beni mobili ed immobili per il valore complessivo di 640 mila euro a tre brianzoli (un imprenditore e due professionisti) condannati a vario titolo per omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte ed omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Il provvedimento è stato disposto con sentenze del tribunale di Monza e confermate dalla Corte di Appello di Milano.

Gli ordini di confisca scaturiscono da attività ispettive e successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dalle fiamme gialle a carico di un’impresa di Desio specializzata nel settore della fabbricazione di mobili, e di due studi professionali di Seregno (uno legale e l'altro di ingegneria).

Nel corso delle attività investigative - come riferiscono gli inquirenti - i finanzieri hanno accertato che l’imprenditore e i due professionisti si erano resi responsabili di condotte prodromiche e strumentali all’evasione fiscale, perpetrate attraverso l’occultamento di ricavi per oltre 1 milione di euro ed il mancato versamento di ritenute fiscali per circa 230mila euro, con un danno all’erario per complessivi 640 mila euro.

Al termine delle indagini, in ragione dei conseguenti approfondimenti patrimoniali eseguiti, i militari della compagnia di Seregno hanno individuato i beni oggetto delle confische eseguite fino alla concorrenza dei profitti dei reati tributari ascritti. "L’azione di servizio, svolta in stretta sinergia con la procura della Repubblica di Monza, sotto la direzione ed il coordinamento del comando provinciale Monza, testimonia l’impegno quotidianamente profuso dal corpo, quale presidio della sicurezza economico-finanziaria, ai fini dell’individuazione delle grandi evasioni costituenti un grave ostacolo allo sviluppo economico del Paese e della conseguente aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, per restituirli a beneficio della collettività" riferiscono dalla guardia di finanza.