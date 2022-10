Strage nel rifugio brianzolo, conigli uccisi a calci: la denuncia dell'associazione

Le immagini pubblicate sui social sono state in parte oscurate: troppo forte e crudele quello che hanno dovuto vedere i volontari di Green House l'associazione brianzola che accoglie animali abbandonati e che fino a pochi mesi fa aveva sede ad Usmate Velate. Poi la necessità di dover abbandonare lo spazio e l'individuazione di una nuova location.

Ieri, giovedì 13 ottobre, la tragica scoperta: le gabbie dove erano ospitati i conigli erano state aperte. Gli animali a terra, morti con visibili segni di violenza. Un gravissimo episodio che l'associazione ha immediatamente denunciato sulla sua pagina Facebook. "Qualcuno li ha brutalmente uccisi probabilmente a calci - si legge sul post -. Le gabbie erano tutte distrutte e i nostri piccolini morti a causa delle moltissime fratture. Potete immaginare come sono stati uccisi? Con che violenza? Non abbiamo mai reso pubblica la posizione dei nostri animali dopo la chiusura del rifugio per tutelarli il più possibile.. ma questo non è bastato".

Grande rabbia e dolore tra i volontari. "Questi conigli erano con noi non so nemmeno definire da quanto tempo. Avevano tutti più di dieci anni, davvero longevi, erano conigli abbandonati, ma con nessuna intenzione di abbandonare noi - si legge ancora nel lungo post sui social -. Erano animali innocui che non facevano del male a nessuno, non facevano nemmeno rumore, visto che a tutti ormai piace tanto lamentarsi. Non avete idea di quanta fatica e quanto impegno ci abbiamo messo per trovare loro una situazione idonea dopo la chiusura, quante volte ci siamo chiesti ‘e se non tollerano il cambiamento?. Invece loro erano felicissimi, avevano molto più spazio, più attenzioni".

I volontari sono basiti: non sanno capacitarsi come sia possibile che una persona (o magari più persone) possano sfogare tanta violenza gratuita nei confronti di animali innocui e indifesi. L'invito è quello di denunciare sempre quando si assiste ad episodi di violenza nei confronti, non solo delle persone, ma anche degli animali. "Continueremo a lottare per un mondo migliore, senza nessuna violenza", conclude l'associazione sui social.