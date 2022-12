Il coniglio abbandonato lungo la strada e trovato da due amiche

"Stavamo passeggiando con i nostri cani quando, improvvisamente, lungo la strada siamo incappate in quel bellissimo coniglio. Un batuffolo tutto bianco che si trovava solo e spaesato". A raccontare la vicenda a MonzaToday è Roberta che questa mattina, mercoledì 21 dicembre, ha trovato in via Puccini un bellissimo coniglio bianco.

"Certamente è un coniglio domestico - racconta la donna -. È molto buono e docile". Roberta e la sua amica lo hanno portato a casa, messo in sicurezza in una scatola di cartone, lo hanno spazzolato, pulito e gli dato da mangiare. Poi è partita subita la ricerca del proprietario o comunque di qualche ente al quale consegnare l?animale.

"Purtroppo non posso tenerlo - prosegue -. Ho contattato la polizia locale, la polizia provinciale e alcune associazioni ma nessuno mi è stato d'aiuto per trovare una giusta dimora a questo meraviglioso coniglio". Roberta ha provato anche a rivolgersi al veterinario ma senza successo. Ha così condiviso la foto sui social, sulla pagina Facebook 'Sei di Barlassina se... (ditelo al Trenta)' nella speranza che il proprietario, magari alla ricerca disperata del suo coniglio, possa riconoscerlo e mettersi in contatto con lei.