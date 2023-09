Il furto e il lieto fine: il dj monzese regala la sua consolle ai ragazzi autistici

C'è chi ruba. E chi dona. E per fortuna a Monza c'è qualcuno che ha un cuore grande tanto da riaccendere i sogni che altri avevano provato a calpestare. Dopo la gara di solidarietà e la donazione annunciata da Pizzaut per ricomprare la consolle rubata agli aspiranti dj di Facciavista, l'associazione che ha dato vita a un progetto di inclusione sociale con l'obiettivo di individuare e sostenere il talento artistico di persone con disturbo dello spettro autistico, adesso è arrivato un lieto fine.

Qualcuno ha donato agli aspiranti dj una nuova consolle. Ed è una consolle "d'autore". "A poche ore dal furto, arriva un nuova consolle da Dj. Solidarietà senza pari a Monza; Davide Romiti (ex Dj a pochi giorni dalle nozze) decide di donare la sua consolle ai ragazzi di Facciavista. Con questo gesto la consolle di Davide potrà avere una “seconda vita”. I corsi di Dj potranno così svolgersi regolarmente. I nostri SOGNI possono continuare" ha commentato Matteo Perego, fondatore di Facciavista.

A regalare ai ragazzi una nuova consolle è stato Davide Romiti, 47 anni, di Villasanta, nato e cresciuto a Monza, ex dj e autore di diversi pezzi di musica latina e tra qualche giorno neo-sposino. Romiti è venuto a conoscenza del furto leggendo l'articolo dal nostro quotidiano e ha deciso di non essere un semplice spettatore e ha pensato di poter dare una mano. E regalare una seconda vita alla sua consolle, per far continuare a sognare i ragazzi. "Ero a passeggio con il mio cane ieri sera (lunedì, Ndr) e stavo leggendo le notizie sul mio cellulare e ho visto il titolo dell'articolo e mi sono subito sentito male per loro. E' davvero un gran danno, anche economico" ha raccontato a MonzaToday.

"Ho subito cercato l'associazione sui social e li ho contattati e stamattina sono andato a consegnare tutto a Matteo Perego: ho regalato la mia consolle, le cuffie e i cavi. E' una consolle che ha 22 anni con cui ho animato tantissime serate nel mondo nella musica latina e mi ha fatto un grande piacere regalarle una nuova vita e aiutare i ragazzi. Ha fatto tanti palchi e adesso servirà a loro" ha spiegato. Presentatore del primo programma televisivo dedicato alla musica latina - Kaos Latino - e voce del programma radiofonico Latin Air, Romiti venerdì a Monza, nell'incantevole cornice della Villa Reale, sposerà Alberta, il suo amore di una vita.

Il furto e l'appello

A fare le spese del furto erano stati ragazzi di AutPop, lo speciale progetto che durante il fine settimana del Gran Premio ha visto i ragazzi autistici di FacciaVista e quelli down della cooperativa Il Veliero lavorare alla consolle facendo ballare e divertire centinaia di persone. Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, lunedì 11 settembre, quando a uno degli insegnanti del corso è stata rubata tutta la strumentazione. Una pausa pranzo in un ristorante di Lissone e poi all’uscita la brutta sorpresa. Gli avevano rotto il finestrino dell’auto e gli avevano rubato tutto il materiale che c’era: casse, equalizzatore, microfono, computer e due consolle. Materiale che sarebbe servito ai ragazzi durante le lezioni, in quel progetto che tanto li aveva conquistati ed emozionati.

“Senza questo materiale non possiamo realizzare il nostro sogno - raccontano i ragazzi di AutPop -. Noi abbiamo bisogno di quegli strumenti. Tu che li hai portati via forse non sai che per noi sono molto importanti. Ci hanno permesso di regalare sorrisi e allegria a tante persone, e ci serviranno per regalare altri momenti di gioia”. L’appello, logicamente, è a chi ha compiuto il furto nella speranza che si metta una mano sulla coscienza e restituisca di nuovo questo sogno a tanti speciali dj brianzoli.

Nella mente e nel cuore degli organizzatori è ancora vivo il successo del concerto di AutPop dello scorso 3 settembre ai Boschetti Reali. Una grande soddisfazione per Matteo Perego, presidente di FacciaVista anima della manifestazione che ha visto ragazzi autistici e ragazzi con la sindrome di Down cimentarsi in questa bellissimo evento dopo aver imparato a mettersi alla consolle. Come insegnanti dj di successo. Una meravigliosa esperienza non solo per i dj speciali, ma anche i soprattutto per i loro “insegnanti” che si sono cimentati in un evento unico nel suo genere che ha arricchito umanamente i beniamini della Radio. In migliaia ieri sera si sono recati ai Boschetti Reali regalandosi una serata di fine estate all’insegna del divertimento e del ballo. Una sorta di discoteca sotto le stelle, e i ragazzi di Aut-Pop non hanno deluso le aspettative: emozionati alla consolle hanno dato il meglio. La vittoria più grande vedere davanti a loro tantissime persone che si divertivano. Musica e luci non sono state un impedimento: tutt’altro c’è chi davvero ci ha preso gusto e che chissà magari – dopo la straordinaria intuizione di Matteo Perego di incentivare il lato artistico e creativo di decine di ragazzi autistici - con questa esperienza alla consolle non si scopra anche qualche talento musicale.