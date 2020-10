"Strage" di positivi nella casa di riposo: 52 operatori a casa in malattia nella Rsa di Brugherio

Il Covid sta facendo strage di personale nella Rsa Bosco in città. Nella residenza sanitaria assistenziale di Brugherio aumentano i casi di operatori sanitari e personale a casa in malattia.

Lunedì la denuncia del Comitato dei parenti che, allarmato, chiedeva chiarimenti alla direzione e si metteva a disposizione per aiutare il personale in affanno nella somministrazione dei pasti.In serata la situazione è ulteriormente peggiorata. Il Comitato ha ricevuto un documento ufficiale con aggiornamenti in merito a quello che stava succedendo nella struttura: nelle ultime due settimane sono 6 gli ospiti deceduti (di cui 2 covid), più della metà degli ospiti (un centinaio in totale) sono positivi e 5 sono ricoverati in ospedale, e ad oggi su 120 operatori (sanitari e non) 52 sono a casa in malattia (tra cui 8 infermieri, 2 medici e 32 Asa).

“Siamo molto preoccupati – commenta Ester Cerizza, presidente del Comitato dei parenti -. Non siamo ancora riusciti a parlare con la direzione, ma abbiamo ricevuto il documento in cui ci aggiornano sull’andamento della situazione. Sappiamo che sono alla ricerca di personale e in questi giorni dovrebbero arrivare 9 lavoratori. Ma il reclutamento degli operatori sanitari in questo momento è molto difficile e noi siamo preoccupati per l’assistenza dei nostri familiari, anche se ci è stato comunicato che gli ospiti risultati positivi sono stati messi immediatamente in isolamento”.

Cerizza spera di avere presto un confronto diretto con la direzione della struttura e risollecita la proposta di reclutare personale anche tra i volontari della Protezione civile e delle Croci.

Nel documento si specifica che le prime insorgenze di sintomatologie covid sono state rilevate in data 10 ottobre per gli ospiti e 12 ottobre per il personale. La procedura di reclutamento di nuovo personale è stata accelerata ma le nuove risorse prima di prendere servizio devono sottoporsi al tampone e il problema principale resta la ricerca di infermieri.