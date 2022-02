Droga e alcol al volante, controlli e patenti ritirate a giovanissimi

Droga e alcol al volante. E patenti ritirate nel weekend ad alcuni giovanissimi. Proseguono i servizi ad “alto impatto” delle stazioni dei carabinieri della Brianza che nello scorso fine settimana sono stati impegnati in un controllo lungo la via Nazionale dei Giovi. L’attività ha visto impegnati nove militari che hanno complessivamente controllato quasi circa 60 veicoli e 100 persone.

I controlli si sono estesi anche sull'intero territorio della compagnia di Seregno. A Giussano sono state ritirate due patenti di guida a causa dell’alcol e di stupefacenti nei confronti di due giovani poco più che ventenni, con relativi deferimenti all’autorità giudiziaria nel primo caso (art. 186 C.d.s.) e segnalazione all’autorità amministrativa nel secondo (art. 75 D.P.R. 309/1990).

Un ragazzo di 22 anni di Meda a bordo di una Alfa Romeo Giuletta è stato fermato in Viale Monza dai carabinieri di Giussano con un tasso alcolemico del triplo rispetto al consentito una per guida in stato d’ebbrezza con valori tre volte superiori al consentito. Inoltre, poco dopo, gli stessi operanti hanno colto un 23enne alla guida della propria autovettura con quantitativi personali di mariujana.