Alcol in strada a Monza, multa per sette giovani: controlli nel weekend

Un altro weekend di controlli per la polizia locale a Monza in centro città e nelle vie della movida contro il degrado e l'abuso e il consumo di alcol al volante e in strada. Gli agenti del comando di via Marsala, sette in tutto più un ufficiale, sono stati impegnati dalla serata di venerdì 31 luglio fino alla notte di sabato 1 agosto. Sono stati sette i giovani sorpresi a consumare bevande alcoliche in strada, nel capoluogo brianzolo, e sanzionati nel rispetto del nuovo regolamento di polizia urbana.

Gli agenti hanno effettuato controlli in centro, nelle zone della movida e in quelle aree dove da tempo giungono segnalazioni relative a degrado e a schiamazzi notturni da parte dei residenti: via S. Paolo, piazza Garibaldi, piazza Matteotti, via V. Emanuele, via De Gradi, via Bergamo, via Giuliani, Piazza Trento e Trieste.

Controlli anche sulle strade con quaranta veicoli sottoposti ad accertamenti e ad alcoltest: i conducenti sono risultati tutti in regola ad eccezione di un uomo sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per lui è scattata una denuncia e l'immediato ritiro della patente. Sono state altre sei le violazioni al codice della strada contestate e sono state comminate diverse sanzioni per divieto di sosta sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, e in prossimità delle intersezioni, soprattutto nelle zone della movida monzese.