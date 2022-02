Per entrare al bar a bere mostra il green pass di un altro: denunciato

Per entrare in un locale ha esibito il green pass di un altro e per l’uomo, a Desio, è scattata una denuncia per sostituzione di persona. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio nella serata di giovedì gli agenti della questura di Monza e della Brianza, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato alcuni controlli nel comune di Desio.

I controlli

Nel mirino dei poliziotti sono finite le zone del centro e della movida con 54 persone identificate in poche ore di cui 17 già note alle forze dell’ordine per abuso di sostanze alcoliche, rissa, uso di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti sono proseguiti anche in quattro esercizi commerciali, anche al fine di controllare il puntuale rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Dentro uno di questi locali gli agenti hanno sorpreso un cittadino che, al fine di eludere le attività di controllo del titolare di un bar, aveva esibito il green pass di un’altra persona: l’uomo è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) ed è risultato avere precedenti per guida in stato di ebbrezza, truffa e frode informatica.

“I controlli in questo particolare momento storico sono rivolti sia a monitorare i fenomeni criminali presenti sul territorio in un’ottica di prevenzione e controllo, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti volti a contenere, indirizzare e reprimere le diverse forme di devianza criminale presenti sul territorio, ma sono anche rivolti a continuare a sensibilizzare la cittadinanza al mantenimento di comportamenti responsabili e rispettosi delle misure anticontagio disposte dall’autorità di governo”. I controlli, a Monza e in Brianza, proseguiranno anche nei prossimi giorni.