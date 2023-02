Patenti ritirate e droga, weekend di controlli dei carabinieri in Brianza

Weekend di controlli a Desio, Nova Milanese e Varedo. Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri sono stati impegnati insieme agli agenti della polizia locale in un controllo straordinario del territorio volto a prevenire comportamenti violenti, aggressioni, furti e spaccio di droga.

I controlli sono stati effettuati lungo le arterie di accesso alla città e nei centri, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria di Desio, a seguito dei noti fatti successi a Seregno dove un 14enne è stato spinto sotto un treno da due coetanei. Un 50enne residente nella provincia, trovato in possesso di marijuana, hashish e oltre mile euro è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente. A casa dell’uomo poi sono stati trovati altri soldi e qualche grammo di hashish. I carabinieri hanno inoltre segnalato alla prefettura due assuntori di droga, trovati in possesso di sostanza stupefacente. Una coppia invece si è vista ritirare la patente di guida per un sorpasso azzardato.

“L’esito complessivo dei controlli effettuati dall’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale si è concretizzato con l’identificazione di 150 persone, il controllo di 123 veicoli e la constatazione di varie contravvenzioni al codice della strada” fanno sapere dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Monza e Brianza.