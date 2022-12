Maxi controllo dei carabinieri contro furti in casa e droga nel comune brianzolo

Sono stati 12 i carabinieri impegnati sulle strade di Limbiate per un controllo straordinario del territorio pianificato nel weekend. L’attività, volta a “prevenire comportamenti violenti e reprimere azioni delittuose, con particolare attenzione ai furti in abitazione e, più in generale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” ha portato all’identificazione di 35 persone e 22 veicoli con denunce e sequestro di droga. I militari dell’Arma sono stati impegnati lungo le arterie stradali in entrata e uscita dal comune di Limbiate in prossimità del Parco delle Groane e nei luoghi della movida.

Denunce al volante

A finire nei guai è stata una donna di 43 anni, sorpresa al volante di una Renault Clio senza aver mai conseguito la patente di guida. Al momento del controllo ha fornito ai carabinieri generalità false sulla propria identità. Una patente invece è stata ritirata a un sessantenne brianzolo dopo un pericoloso sorpasso in prossimità di incroci stradali in condizioni di pioggia, creando così panico agli utenti della strada che provenivano dal senso opposto di marcia.

L’auto abbandonata con dentro droga e un tirapugni

Durante un posto di controllo i carabinieri hanno fermato un’Audi A3 con a bordo due uomini alle porte di Limbiate. I due però hanno abbandonato il veicolo scappando a piedi e facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia poco distante. A bordo del mezzo è stato trovato un tirapugni e circa 50 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo avvolta in 11 involucri con tutta probabilità pronta per essere spacciata ma sottoposta sotto sequestro dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio. L’Arma di Limbiate, inoltre, ha segnalato all'autorità amministrativa in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 75 dpr 309/90 tre giovani incensurati residenti nella provincia di Monza e Brianza trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente.

“L’esito complessivo dei controlli che ha visto impiegato un totale di 12 carabinieri si è concretizzato con l’identificazione di 35 persone, alcuni anche con precedenti di polizia, 22 veicoli e 4 esercizi pubblici controllati” spiegano dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza.